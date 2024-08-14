نقيب العمال: سنقدم ملفاً لمنظمة العمل الدولية لرفع قضية تطالب الاحتلال بدفع تعويضات للعمال

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن الاتحاد سيقدم غدا الخميس، ملفا إلى منظمة العمل الدولية لرفع قضية تطالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتعويض العمال الفلسطينيين في سوق العمل داخل أراضي الـ48.وأوضح سعد في حديث لـلوكالة الرسمية، أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال وافق على رفع القضية بعد الزيارة الأخيرة لفلسطين، والاطلاع على الأوضاع واجتماعهم مع القيادة الفلسطينية، وإبلاغهم بتعطل أكثر من 200 ألف عامل كانوا يعملون داخل أراضي الـ48، وبحجم البطالة الذي ازداد نتيجة الحرب على غزة، إذ وصل إلى 500 ألف عاطل عن العمل.وأضاف أن الاتحاد بدأ بالعمل على الملف منذ حوالي شهرين، مستندا إلى أن هناك الاتفاقيات التي تنص على تعويض العمال، وخاصة الاتفاقية مع عمال نقابة عمال البناء في إسرائيل، التي تقضي بدفع تعويض إلى العمال في قطاع البناء في حال تعطلهم عن العمل مجبرين من حكومة الاحتلال الإسرائيلي أو المشغلين، فضلا عن أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، موقعة على اتفاقية منظمة العمل الدولية، وبالتالي يمكن إجبارها على تعويض العمال الفلسطينيين.ولفت إلى أن الملف يشمل المطالبة بتعويض 117 ألف عامل، خسروا خلال فترة الحرب ما لا يقل عن 4 مليارات شيقل، وسيشمل التعويض في المراحل المقبلة جميع العمال الذين فقدوا عملهم وعددهم 225 ألفا منهم 170 ألفا يمتلكون تصاريح.