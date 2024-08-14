الرئيس عباس: الولايات المتحدة تعرقل جهود الاعتراف بحقوق فلسطين

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس محمود عباس إن الولايات المتحدة، تبذل قصارى جهدها في الوقت الراهن لمنع الاعتراف الدولي بحقوق دولة فلسطين.وأضاف الرئيس عباس في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية عقب لقاء جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تعرقل الولايات المتحدة بكل الطرق والوسائل، القرارات الرامية إلى تحقيق الاعتراف الدولي بفلسطين، وهي خلال ذلك تتجاهل وتتجاوز حتى قرارات [الأمم المتحدة] المعتمدة بالفعل".ووفقا له، صدر منذ عام 1947 ألف قرار من قرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، لكن لم يتم تنفيذ أي من القرارات.من جانب آخر، قال الرئيس عباس إن فلسطين لن توافق في حال من الأحوال على استبعاد روسيا من عملية التسوية الشرق أوسطية.ووفقا للرئيس عباس، روسيا "سعت دائما وتسعى إلى إيجاد سبل للتوصل إلى حل سلمي وتسعى جاهدة من أجل حل عادل لقضية الشرق الأوسط وفقا للقانون الدولي".ولفت إلى دور روسيا في الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط. وأضاف أن أمريكا رغبت دائما باستبعاد من هذه العملية روسيا التي تصر على قيام دولة فلسطين ضمن حدود 1967. وقال عباس: "هذا هو موقف روسيا الذي تلتزم به في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن وفي الجمعية العامة، وموقفها بشأن هذه القضية ثابت وواضح تماما".