شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس) يعلن موقف الحركة من إجتماع الخميس

قيادي بـ (حماس) يعلن موقف الحركة من إجتماع الخميس
حرب غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن قيادي في حركة (حماس)، ظهر اليوم الأربعاء، عن موقف الحركة من المشاركة في المفاوضات التي ستعقد غدًا الخميس في الدوحة، حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، وإبرام صفقة تبادل أسرى.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة سهيل الهندي في تصريح لصحيفة "العربي الجديد" أن الحركة لن تكون جزءاً من مفاوضات غداً الخميس، سواء في الدوحة أو القاهرة.

وسبق أن كشفت صحيفة "يديعوت آحرنوت" عن عزم الإدارة الأميركية تقديم مقترح جديد لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ، وذلك في القمة الجديدة التي ستُفتتح غدا الخميس في الدوحة، بدعوة من الوسطاء.

وأفادت الصحيفة في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن المقترح الجديد يأتي في ظل استعداد البيت الأبيض بالفعل للسيناريو المتوقع من وجهة نظرهم، والذي لن تؤتي فيه الاتصالات ثمارها.

وأضافت أن الإدارة الأميركية تعتزم ممارسة ضغوط شديدة على الأطراف للموافقة الفورية على الخطوط العريضة للمقترح، معتبرة هذا القمة بأنها "الفرصة الأخيرة".

يشار إلى أن نتنياهو سيعقد لقاءاً مع فريق التفاوض الإسرائيلي، قبيل إنطلاقه إلى الدوحة، وذلك لبحث التفويض الذي سيمنحه له خلال اللقاء.

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