الصحة بغزة: 36 شهيدا و54 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 39965، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وأضافت ، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 92294 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منهما إلى المستشفيات 36 شهيدا و54 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت أن الآلاف من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.