الاتحاد الأوروبي يدين استفزازات بن غفير المستمرة

رام الله - دنيا الوطنأدان الاتحاد الأوروبي الاستفزازات التي يقوم بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ودعوته إلى انتهاك الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس.وأكد مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في منشور على منصة "إكس": أن الاتحاد يكرر دعوة قادة المجلس الأوربي، الذي انعقد في شهر حزيران/ يونيو، إلى الحفاظ على الوضع الراهن بشأن الأماكن المقدسة.وكان الوزيران المتطرفان إيتمار بن غفير ويتسحاك فاسرلوف، قد اقتحما إلى جانب آلاف المستعمرين، أمس الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.