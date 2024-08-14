دولي

رئيس الوزراء الياباني يعتزم التنحي عن منصبه

رئيس الوزراء الياباني يعتزم التنحي عن منصبه
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأربعاء، اعتزامه التنحي عن منصبه، وأنه لن يخوض السباق الرئاسي للحزب الحاكم، المقرر الشهر المقبل.

وقال كيشيدا في مؤتمر صحافي: "في هذه الانتخابات الرئاسية للحزب الديمقراطي الليبرالي، من الضروري أن نظهر للجمهور أن الحزب سوف يتغير"، مشيرا إلى أنه "لتحقيق هذه الغاية، من المهم إجراء انتخابات شفافة ومفتوحة ومناقشة حرة وقوية".

وأعلن أن "الخطوة الأولى والأكثر وضوحا لإظهار أن الحزب الديمقراطي الليبرالي قد تغير هي أن أتنحى وعدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وجاء قرار كيشيدا بعد تدني شعبيته بسبب تساؤلات حول تمويل سياسي شملت بعض فروع الحزب.

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