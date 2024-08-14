"يديعوت": الإدارة الأمريكية تعتزم تقديم مقترح جديد خلال مفاوضات الخميس بالدوحة

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة "يديعوت آحرنوت" عن عزم الإدارة الأميركية تقديم مقترح جديد لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ، وذلك في القمة الجديدة التي ستُفتتح غدا الخميس في الدوحة، بدعوة من الوسطاء.وأفادت الصحيفة في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن المقترح الجديد يأتي في ظل استعداد البيت الأبيض بالفعل للسيناريو المتوقع من وجهة نظرهم، والذي لن تؤتي فيه الاتصالات ثمارها.وأضافت أن الإدارة الأميركية تعتزم ممارسة ضغوط شديدة على الأطراف للموافقة الفورية على الخطوط العريضة للمقترح، معتبرة هذا القمة بأنها "الفرصة الأخيرة".يشار إلى أن نتنياهو سيعقد لقاءاً مع فريق التفاوض الإسرائيلي، قبيل إنطلاقه إلى الدوحة، وذلك لبحث التفويض الذي سيمنحه له خلال اللقاء.