القسام تقصف تل أبيب للمرة الأولى منذ أيار

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أتها قصفت اليوم الثلاثاء تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز "إم 90″، وذلك "رداً على المجازر الصهيونية والتهجير المتعمّد بحق شعبنا".وأكد مصدر قيادي في كتائب القسام لقناة (الجزيرة) أن صاروخين انطلقا من منطقة توجد فيها آليات جيش الاحتلال.من جانبها، أفادت (القناة 13) الإسرائيلية بسماع أصوات انفجارات في تل أبيب وبأن التقديرات تشير إلى احتمال إطلاق صاروخين من غزة.بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "قذيفة أطلقت من جنوب قطاع غزة سقطت بالبحر قبالة سواحل تل أبيب وأخرى لم تتجاوز حدود إسرائيل".وعلقت إذاعة جيش الاحتلال بالقول إن عملية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه تل أبيب هي الأولى منذ أيار/ مايو الماضي.وأضافت أن القذائف أطلقت من منطقة بني سهيلا شرق خانيونس على بُعد 1.5 كيلومتر من تمركز الفرقة 98.وفجر السبت الماضي، ارتكب جيش الاحتلال مذبحة داخل مدرسة التابعين التي تؤوي نازيحن بحي الدرج بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وأوقعت عشرات الجرحى.ويتواصل عدوان الاحتلال ومجازره الوحشية بحق الأهالي في قطاع غزة، منذ أكثر من 10 شهور، مخلفاً أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.