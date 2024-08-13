غانتس: حكومة نتنياهو غير مؤهلة لأداء مهامها

رام الله - دنيا الوطنقال بيني غانتس الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية، الثلاثاء، إن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو "غير مؤهلة لأداء مهامها".جاء ذلك في حديث مع إذاعة (103 إف إم) الإسرائيلية، تعليقا على المواجهة بين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت.وقال غانتس، وهو زعيم حزب (معسكر الدولة) الإسرائيلي المعارض: "لا أرغب في رؤية هذه الصراعات مستمرة، فهي لا تخدم هذا ولا ذاك".وأضاف في إشارة إلى نتنياهو: "مجلسه الوزاري (كابينت) غير مؤهل للقيام بمهمته، وحكومته غير مؤهلة لتحقيق هدفها (في إشارة إلى ما يسمى النصر المطلق واستعادة الأسرى في غزة)، عليه أن يرتب الأمور، هذه وظيفته".وأعرب غانتس عن تأييده "التوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة". وتابع: "لا ينبغي لنتنياهو أن يخاف، لقد كان هنا عندما تم أخذهم (الأسرى)، ويجب أن يكون هنا عندما يعودون".وحذر الوزير السابق من "هيمنة اليمين المتطرف على المجتمع الإسرائيلي". وقال: "للأسف فإن ما يحدث في الآونة الأخيرة هو أنه بدلا من العيش في عالم الوحدة، نحن كأغلبية مجمعة، نخضع لهيمنة المتطرفين ونتمزق في المنتصف. سوف تنتهي (الأمور) بشكل سيئ للغاية".وكان يوآف غالانت وزير الجيش الإسرائيلي، قد شن هجوماً حاداً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن صفقة تبادل الأسرى والحديث المتكرر عن "الانتصار المطلق" في الحرب، وذلك خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة لـ(كنيست) والذي عُقد بوزارة الأمن أمس الاثنين.ووصف غالانت عبارة "الانتصار المطلق" التي يكررها نتنياهو بأنها "هراء" وقال إنه في "الغرفة المغلقة لا يظهرون الشجاعة نفسها"، حسبما نقلت عنه (القناة 12) الإسرائيلية.وأضاف غالانت أنه "لا توجد تسريبات (لوسائل الإعلام) من هيئات برئاستي"، مشيراً إلى أن "تأخر الصفقة (لتبادل أسرى) هو بسبب إسرائيل أيضا"، وأنه "لن يحدث شيئا إذا انسحبت إسرائيل من محور فيلادلفيا لشهرين".وأكد غالانت للجنة الخارجية والأمن "أننا في مفترق طرق. وتوجد إمكانية لصفقة ستؤدي إلى تسوية في الشمال والجنوب وإمكانية أخرى هي الإنزلاق إلى حرب. وأنا وجهاز الأمن نؤيد الإمكانية الأولى، وسنعرف كيف سنعيش مع هذا الثمن".وعقب مكتب نتنياهو على أقوال غالانت ببيان مقتضب جاء فيه أنه "عندما يتبنى غالانت السردية المعادية لإسرائيل، فإنه يمس باحتمالات التوصل إلى صفقة تحرير مخطوفين. وكان جديرا أن يهاجم السنوار الذي يرفض إرسال وفد إلى المفاوضات، والذي كان ولا يزال العقبة الوحيدة لصفقة مخطوفين".وأضاف بيان نتنياهو أن "أمام إسرائيل خيار واحد فقط: تحقيق انتصار مطلق، الذي يعني القضاء على قدرات حماس العسكرية والسلطوية، وتحرير مخطوفينا، وهذا الانتصار سيتحقق. وهذه هي التعليمات الواضحة لرئيس الحكومة نتنياهو وكابنيت، وهي تلزم الجميع، وبضمنهم غالانت".