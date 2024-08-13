رئيس الوزراء: على جميع الجهات الدولية تحمل مسؤوليتها القانونية حيال انتهاكات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس الوزراء محمد مصطفى في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء، في رام الله، جميع الجهات الدولية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية حيال انتهاكات السلطة القائمة بالاحتلال في غزة والضفة بما فيها القدس، وآخرها اقتحام المسجد الأقصى المبارك.وقال مصطفى، "لن نتوانى عن بذل كل ما هو ممكن لتعزيز صمود أبناء شعبنا وإفشال مخططات التهجير، وتحسين جودة الخدمات بما يليق بشعب قدم الكثير على محراب الحرية والاستقلال".وشدد على أنه لم يعد كافيا مجرد التصريح أو التعبير عن الرفض أو القلق أمام حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ومحاولات تحويله إلى مكان غير صالح للحياة الآدمية.