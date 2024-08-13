"رويترز" عن مصادر إيرانية: التوصل لوقف النار بغزة سيؤخر رد طهران على إسرائيل

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة نتيجة للمحادثات المأمولة نهاية الأسبوع الجاري "هو وحده الذي سيمنع إيران من الرد المباشر على إسرائيل" لاغتيال رئيس حركة (حماس) إسماعيل هنية على أراضيها.وقال أحد المصادر للوكالة، وهو مسؤول أمني إيراني كبير، إن طهران، إلى جانب حلفائها، ستشن هجوما مباشرا إذا فشلت محادثات غزة أو إذا شعرت بأن إسرائيل تطيل أمد المفاوضات.ومع تزايد خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد مقتل هنية والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر ، انخرطت إيران في حوار مكثف مع الدول الغربية والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة بشأن سبل تحديد الرد، حسبما قالت المصادر، التي تحدثت جميعا بشرط عدم الكشف عن هويتها، بحسب الوكالة.