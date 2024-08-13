المبعوث الأميركي يزور بيروت وبجعبته مبادرة جديدة للتهدئة

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يزور المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين بيروت غداً الأربعاء، للقاء رئيس الحكومة الانتقالية نجيب ميقاتي ورئيسة مجلس النواب نبيا بري ووزير الخارجية عبد الله بو حبيبوأفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن هوكشتاين يحمل "مبادرة جديدة للتهدئة وفي جعبته أفكار لمنع الانفجار الكبير، لكنّ أحداً لا يعلم مضمونها حتى الآن".ولفتت إلى أن الزيارة تأتي عشية اجتماعات الخميس، لاستئناف مفاوضات الهدنة التي يعتقد الجانب الأميركي أن بإمكانها أن تكون الطعم الذي يؤخر رد إييران وحزب الله أو تجعل منه رمزياً.ورجّحت الصحيفة أن يكرر المبعوث الأميركي رسائله التي سبق أن حملها، وتضمنت "تهديداً وتحذيراً بأن إسرائيل ستدمّر لبنان في حال اندلاع الحرب وأن ليس في مصلحة لبنان الذهاب إليها"، كما سيذكّر بالوضع الاقتصادي المتردي وعدم قدرة لبنان على تحمل أعباء الحرب.