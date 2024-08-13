خلال اقتحامه للأقصى.. بن غفير: يجب أن لا نذهب للمؤتمرات ويجب تركيع (حماس)

رام الله - دنيا الوطناقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير وما يدعى بوزير شؤون النقب والجليل يتسحاك فاسرلوف، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.وأفادت مصادر محلية، بأن بن غفير وفاسرلوف اقتحما المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجولا بالساحة الشرقية، وبرفقته عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال.وقال بن غفسر خلال عملية الاقتحام إن "هناك تقدم كبير جدا في فرض السيادة والسلطة وسياستنا أن نسمح لليهود بالصلاة هنا".وحول الصفقة، قال بن غفير "يجب ألا نذهب للمؤتمرات في "الدوحة أو القاهرة بل الانتصار على حماس وتركيعها".يذكر أن هذا الاقتحام هو السادس لبن غفير للمسجد الأقصى منذ توليه منصبه أواخر عام 2022.