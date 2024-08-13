شؤون فلسطينية

صحيفة تتحدث عن مستجدات لقاء الخميس وتكشف عن جهود مصرية لإقناع "حماس"

صحيفة تتحدث عن مستجدات لقاء الخميس وتكشف عن جهود مصرية لإقناع "حماس"
صفقة التبادل السابقة "ارشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم الثلاثاء، آخر تطورات ومستجدات التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة الرهائن، قبل ساعات من لقاء الخميس المرتقب.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مصري قوله "بعدما أعلنت حركة حماس أنها لا ترغب في المشاركة في جولة التفاوض الجديدة إلا بالاستناد إلى الشروط التي وافقت عليها سابقاً، شهدت الساعات الماضية محاولات مصرية لإقناع الحركة بالمشاركة في الاجتماعات المقرّر عقدها الخميس المقبل، بدعوى أن ذلك سيتيح لها دحض الادّعاءات الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي بعرقلتها لجهود وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى العمل بشكل واضح ومشترك مع الوسطاء من أجل التوصل إلى هدنة".

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وتابعت "ورغم التماس المسؤولين المصريين، دعماً أميركياً للتهدئة، وحتى لدخولها حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من اجتماع الخميس، إلا أنه لا ضمانات بين أيديهم بعدم استئناف القتال بعد استعادة عدد من الأسرى".

وأشارت إلى أنه مع ذلك تروّج القاهرة لكون خطوة وقف إطلاق النار ولو لأيام قليلة ستكون بمثابة فرصة لالتقاط الأنفاس والعمل على إطالة أمد الهدنة، خصوصاً مع التحركات الدولية على المستويين الاستخباراتي والدبلوماسي، وترقّب جولة قريبة لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى المنطقة، إلى جانب جولات أخرى لمسؤولي الاستخبارات الأميركية المعنيين بملف المفاوضات.

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