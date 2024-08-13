شؤون فلسطينية

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
جانب من الاقتحام
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية، إن نحو 800 مستوطن اقتحموا الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، وقاموا باستفزاز المصلين والرقص داخل باحات المسجد.

واقتحم المستوطنون المسجد من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات كبيرة جابت أروقة وباحات المسجد، فيما منعت شرطة الاحتلال المصلين من البقاء في باحات المسجد.

واقتحم 411 مستوطن المسجد الأقصى، يوم أمس، وسط حراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما اقتحمه 370 مستوطناً الأحد.

وحوّلت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

أخبار ذات صلة

صحيفة تتحدث عن مستجدات لقاء الخميس وتكشف عن جهود مصرية لإقناع &quot;حماس&quot;

صحيفة تتحدث عن مستجدات لقاء الخميس وتكشف عن جهود مصرية لإقناع "حماس"

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

طقس فلسطين: كتلة هوائية حارة وجافة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها

طقس فلسطين: كتلة هوائية حارة وجافة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها

استشهاد مطارد فلسطيني بعد تنفيذه عملية إطلاق نار شرق قلقيلية

استشهاد مطارد فلسطيني بعد تنفيذه عملية إطلاق نار شرق قلقيلية

أبو عبيدة: مجندان مكلفان بحراسة أسرى إسرائيليين قتلا أسيراً وأصابا أسيرتين

أبو عبيدة: مجندان مكلفان بحراسة أسرى إسرائيليين قتلا أسيراً وأصابا أسيرتين

شاهد.. المقاومة الفلسطينية تقنص جندياً إسرائيلياً شرق خانيونس وترديه قتيلاً

شاهد.. المقاومة الفلسطينية تقنص جندياً إسرائيلياً شرق خانيونس وترديه قتيلاً

وزارة الأشغال تعقد ورشة حول إدارة إزالة الركام في غزة بمشاركة منظمات دولية وسفراء

وزارة الأشغال تعقد ورشة حول إدارة إزالة الركام في غزة بمشاركة منظمات دولية وسفراء

قناة: السلطة ترفض مقترحاً إسرائيلياً مشروطاً لفتح معبر رفح

قناة: السلطة ترفض مقترحاً إسرائيلياً مشروطاً لفتح معبر رفح

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

وزارة الأشغال تعقد ورشة حول إدارة إزالة الركام في غزة بمشاركة منظمات دولية وسفراء

وزارة الأشغال تعقد ورشة حول إدارة إزالة الركام في غزة بمشاركة منظمات دولية وسفراء

قناة: السلطة ترفض مقترحاً إسرائيلياً مشروطاً لفتح معبر رفح

قناة: السلطة ترفض مقترحاً إسرائيلياً مشروطاً لفتح معبر رفح

جيش الاحتلال يغلق مناطق واسعة بـ &quot;غلاف غزة&quot; لأسباب أمنية

جيش الاحتلال يغلق مناطق واسعة بـ "غلاف غزة" لأسباب أمنية

جيش الاحتلال يدرس اتخاذ قرار بخصوص الحدود الأردنية

جيش الاحتلال يدرس اتخاذ قرار بخصوص الحدود الأردنية

الرئيس عباس يؤكد وجود خطة لدى الحكومة لإعادة إعمار غزة

الرئيس عباس يؤكد وجود خطة لدى الحكومة لإعادة إعمار غزة

قبل لقاء الخميس.. (حماس) وإسرائيل تتبادلان مطالبهما عبر الوسطاء

قبل لقاء الخميس.. (حماس) وإسرائيل تتبادلان مطالبهما عبر الوسطاء

مسؤول بالاتحاد الأوروبي يدعو لفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير

مسؤول بالاتحاد الأوروبي يدعو لفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير

بدعوة من بوتين.. الرئيس عباس يصل موسكو اليوم

بدعوة من بوتين.. الرئيس عباس يصل موسكو اليوم

منوعات

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

عربي

الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب

الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب

قبول 3 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية التونسية

قبول 3 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية التونسية

(حزب الله): الحديث عن وقف إطلاق النار وتحديد مواعيد للمفاوضات ليس إلا كذباً وخداعاً

(حزب الله): الحديث عن وقف إطلاق النار وتحديد مواعيد للمفاوضات ليس إلا كذباً وخداعاً

مصر تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية لتجويع سكان غزة

مصر تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية لتجويع سكان غزة