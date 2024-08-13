مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك.وقالت مصادر محلية، إن نحو 800 مستوطن اقتحموا الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، وقاموا باستفزاز المصلين والرقص داخل باحات المسجد.واقتحم المستوطنون المسجد من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات كبيرة جابت أروقة وباحات المسجد، فيما منعت شرطة الاحتلال المصلين من البقاء في باحات المسجد.واقتحم 411 مستوطن المسجد الأقصى، يوم أمس، وسط حراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما اقتحمه 370 مستوطناً الأحد.وحوّلت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.