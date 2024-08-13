شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: كتلة هوائية حارة وجافة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها

طقس فلسطين: كتلة هوائية حارة وجافة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها
أجواء حارة
رام الله - دنيا الوطن
توقّعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد اليوم الثلاثاء، بكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 2-3 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئا نسبيا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة، لذا يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقّعت الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة، يوم الخميس المقبل، لذا يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو حارا نسبيا الى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة. وأشارت إلى أن الرطوبة النسبية خلال هذه الأيام مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر.

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