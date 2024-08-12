شؤون فلسطينية

أبو عبيدة: مجندان مكلفان بحراسة أسرى الاحتلال قتلا أسيراً وأصابا أسيرتين

أبو عبيدة: مجندان مكلفان بحراسة أسرى الاحتلال قتلا أسيراً وأصابا أسيرتين
أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مجندين مكلفين بحراسة أسرى إسرائيليين قاما في حادثتين منفصلتين بقتل أسير إسرائيلي وإصابة أسيرتين بجراح خطيرة.

وحمل أبو عبيدة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية "عن هذه المجازر وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى"، مشيراً إلى تشكيل لجنة لمعرفة تفاصيل ما حدث، وقال إنه سيعلن عن نتائجها لاحقا.

وفجر السبت الماضي، شهد قطاع غزة، واحدة من أكبر المجازر في الأسابيع الأخيرة، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ثلاث غارات جوية مصلى لمدرسة "التابعين" بمنطقة حي الدرج، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين والمفقودين، كانوا يصلون الفجر.

وانتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز تصاعد التمويل الأميركي للإبادة الجماعية الإسرائيلي في غزة.

وقالت ألبانيز تعليقا على مذبحة مدرسة التابعين، إن ذلك التمويل "يتصاعد" مع استخدام تل أبيب قنابل أكثر فتكا تسببت بتقطيع الجثث إلى "درجة أصبح من المستحيل التعرف عليها".

وتشن إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت نحو 132 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

أخبار ذات صلة

أبو عبيدة: مجندان مكلفان بحراسة أسرى الاحتلال قتلا أسيراً وأصابا أسيرتين

أبو عبيدة: مجندان مكلفان بحراسة أسرى الاحتلال قتلا أسيراً وأصابا أسيرتين

شاهد.. المقاومة الفلسطينية تقنص جندياً إسرائيلياً شرق خانيونس وترديه قتيلاً

شاهد.. المقاومة الفلسطينية تقنص جندياً إسرائيلياً شرق خانيونس وترديه قتيلاً

وزارة الأشغال تعقد ورشة حول إدارة إزالة الركام في غزة بمشاركة منظمات دولية وسفراء

وزارة الأشغال تعقد ورشة حول إدارة إزالة الركام في غزة بمشاركة منظمات دولية وسفراء

قناة: السلطة ترفض مقترحاً إسرائيلياً مشروطاً لفتح معبر رفح

قناة: السلطة ترفض مقترحاً إسرائيلياً مشروطاً لفتح معبر رفح

جيش الاحتلال يغلق مناطق واسعة بـ &quot;غلاف غزة&quot; لأسباب أمنية

جيش الاحتلال يغلق مناطق واسعة بـ "غلاف غزة" لأسباب أمنية

جيش الاحتلال يدرس اتخاذ قرار بخصوص الحدود الأردنية

جيش الاحتلال يدرس اتخاذ قرار بخصوص الحدود الأردنية

الرئيس عباس يؤكد وجود خطة لدى الحكومة لإعادة إعمار غزة

الرئيس عباس يؤكد وجود خطة لدى الحكومة لإعادة إعمار غزة

قبل لقاء الخميس.. (حماس) وإسرائيل تتبادلان مطالبهما عبر الوسطاء

قبل لقاء الخميس.. (حماس) وإسرائيل تتبادلان مطالبهما عبر الوسطاء

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يغلق مناطق واسعة بـ &quot;غلاف غزة&quot; لأسباب أمنية

جيش الاحتلال يغلق مناطق واسعة بـ "غلاف غزة" لأسباب أمنية

جيش الاحتلال يدرس اتخاذ قرار بخصوص الحدود الأردنية

جيش الاحتلال يدرس اتخاذ قرار بخصوص الحدود الأردنية

بدعوة من بوتين.. الرئيس عباس يصل موسكو اليوم

بدعوة من بوتين.. الرئيس عباس يصل موسكو اليوم

طقس فلسطين: الحرارة أعلى من معدلها العام

طقس فلسطين: الحرارة أعلى من معدلها العام

كتائب القسام تتبنى عملية إطلاق النار في الأغوار

كتائب القسام تتبنى عملية إطلاق النار في الأغوار

الإحصاء الفلسطيني: إسرائيل قتلت 1.8% من سكان غزة منذ 7 أكتوبر

الإحصاء الفلسطيني: إسرائيل قتلت 1.8% من سكان غزة منذ 7 أكتوبر

حماس ترد على البيان الثلاثي بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار

حماس ترد على البيان الثلاثي بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار

بن غفير: نتنياهو سيرتكب&quot;خطأ فادحا&quot; بقبول صفقة مع حماس

بن غفير: نتنياهو سيرتكب"خطأ فادحا" بقبول صفقة مع حماس

منوعات

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

عربي

الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب

الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب

قبول 3 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية التونسية

قبول 3 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية التونسية

(حزب الله): الحديث عن وقف إطلاق النار وتحديد مواعيد للمفاوضات ليس إلا كذباً وخداعاً

(حزب الله): الحديث عن وقف إطلاق النار وتحديد مواعيد للمفاوضات ليس إلا كذباً وخداعاً

مصر تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية لتجويع سكان غزة

مصر تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية لتجويع سكان غزة