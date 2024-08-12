شاهد.. المقاومة الفلسطينية تقنص جندياً إسرائيلياً شرق خانيونس وترديه قتيلاً









رام الله - دنيا الوطننشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، مشاهد من قنص أحد الجنود الإسرائيليين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وقالت إنها أسفرت عن مقتله على الفور.وأشارت القسام عبر حسابها في تطبيق (تيليجرام)، إلى أن عملية القنص جاءت بالاشتراك مع مقاتلي سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلام، ووقعت أمس الأحد بمنطقة الزنة في خانيونس.ووفق المشاهد، تعد عملية القنص المشتركة الثالثة من نوعها بين القسام والسرايا في خانيونس، بعد عمليتين سابقتين يومي 25 و28 تموز/ يوليو الماضي.وبعد عملية رصد وانتظار، أطلق القناص الفلسطيني رصاصة باتجاه جندي إسرائيلي كان متحصنا داخل أحد المنازل، حيث أظهرت اللقطات إصابته إصابة مباشرة.وتعالت تكبيرات مقاتلي القسام والسرايا بعد عملية القنص، وسمع أحدهم يقول "الله أكبر.. نزل على أرضه" في إشارة إلى سقوطه قتيلا.وفي سياق متصل، أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية بمقتل رقيب بالجيش وإصابة اثنين آخرين برصاص قناص من (حماس) أمس شرق خانيونس.