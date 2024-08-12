شؤون فلسطينية

شاهد.. المقاومة الفلسطينية تقنص جندياً إسرائيلياً شرق خانيونس وترديه قتيلاً

شاهد.. المقاومة الفلسطينية تقنص جندياً إسرائيلياً شرق خانيونس وترديه قتيلاً
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، مشاهد من قنص أحد الجنود الإسرائيليين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وقالت إنها أسفرت عن مقتله على الفور.

وأشارت القسام عبر حسابها في تطبيق (تيليجرام)، إلى أن عملية القنص جاءت بالاشتراك مع مقاتلي سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلام، ووقعت أمس الأحد بمنطقة الزنة في خانيونس.

ووفق المشاهد، تعد عملية القنص المشتركة الثالثة من نوعها بين القسام والسرايا في خانيونس، بعد عمليتين سابقتين يومي 25 و28 تموز/ يوليو الماضي.

وبعد عملية رصد وانتظار، أطلق القناص الفلسطيني رصاصة باتجاه جندي إسرائيلي كان متحصنا داخل أحد المنازل، حيث أظهرت اللقطات إصابته إصابة مباشرة.

وتعالت تكبيرات مقاتلي القسام والسرايا بعد عملية القنص، وسمع أحدهم يقول "الله أكبر.. نزل على أرضه" في إشارة إلى سقوطه قتيلا.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية بمقتل رقيب بالجيش وإصابة اثنين آخرين برصاص قناص من (حماس) أمس شرق خانيونس.

 


أخبار ذات صلة

شاهد.. المقاومة الفلسطينية تقنص جندياً إسرائيلياً شرق خانيونس وترديه قتيلاً

شاهد.. المقاومة الفلسطينية تقنص جندياً إسرائيلياً شرق خانيونس وترديه قتيلاً

وزارة الأشغال تعقد ورشة حول إدارة إزالة الركام في غزة بمشاركة منظمات دولية وسفراء

وزارة الأشغال تعقد ورشة حول إدارة إزالة الركام في غزة بمشاركة منظمات دولية وسفراء

قناة: السلطة ترفض مقترحاً إسرائيلياً مشروطاً لفتح معبر رفح

قناة: السلطة ترفض مقترحاً إسرائيلياً مشروطاً لفتح معبر رفح

جيش الاحتلال يغلق مناطق واسعة بـ &quot;غلاف غزة&quot; لأسباب أمنية

جيش الاحتلال يغلق مناطق واسعة بـ "غلاف غزة" لأسباب أمنية

جيش الاحتلال يدرس اتخاذ قرار بخصوص الحدود الأردنية

جيش الاحتلال يدرس اتخاذ قرار بخصوص الحدود الأردنية

الرئيس عباس يؤكد وجود خطة لدى الحكومة لإعادة إعمار غزة

الرئيس عباس يؤكد وجود خطة لدى الحكومة لإعادة إعمار غزة

قبل لقاء الخميس.. (حماس) وإسرائيل تتبادلان مطالبهما عبر الوسطاء

قبل لقاء الخميس.. (حماس) وإسرائيل تتبادلان مطالبهما عبر الوسطاء

مسؤول بالاتحاد الأوروبي يدعو لفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير

مسؤول بالاتحاد الأوروبي يدعو لفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

بدعوة من بوتين.. الرئيس عباس يصل موسكو اليوم

بدعوة من بوتين.. الرئيس عباس يصل موسكو اليوم

طقس فلسطين: الحرارة أعلى من معدلها العام

طقس فلسطين: الحرارة أعلى من معدلها العام

كتائب القسام تتبنى عملية إطلاق النار في الأغوار

كتائب القسام تتبنى عملية إطلاق النار في الأغوار

الإحصاء الفلسطيني: إسرائيل قتلت 1.8% من سكان غزة منذ 7 أكتوبر

الإحصاء الفلسطيني: إسرائيل قتلت 1.8% من سكان غزة منذ 7 أكتوبر

حماس ترد على البيان الثلاثي بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار

حماس ترد على البيان الثلاثي بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار

بن غفير: نتنياهو سيرتكب&quot;خطأ فادحا&quot; بقبول صفقة مع حماس

بن غفير: نتنياهو سيرتكب"خطأ فادحا" بقبول صفقة مع حماس

البرلمان التركي يستعد لاستضافة الرئيس عباس الخميس المقبل

البرلمان التركي يستعد لاستضافة الرئيس عباس الخميس المقبل

كامالا هاريس تُعلّق على مجزرة مدرسة التابعين بغزة

كامالا هاريس تُعلّق على مجزرة مدرسة التابعين بغزة

منوعات

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

عربي

الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب

الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب

قبول 3 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية التونسية

قبول 3 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية التونسية

(حزب الله): الحديث عن وقف إطلاق النار وتحديد مواعيد للمفاوضات ليس إلا كذباً وخداعاً

(حزب الله): الحديث عن وقف إطلاق النار وتحديد مواعيد للمفاوضات ليس إلا كذباً وخداعاً

مصر تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية لتجويع سكان غزة

مصر تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية لتجويع سكان غزة