دولي

إسرائيل تتخذ إجراءات عاجلة استعداداً للهجوم الإيراني

إسرائيل تتخذ إجراءات عاجلة استعداداً للهجوم الإيراني
نتنياهو أثناء تفقّد نظام القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ
رام الله - دنيا الوطن
تواصل إسرائيل استعداداتها للهجوم الإيراني المرتقب رداً على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أثناء وجوده بطهران في 31 تموز/ يوليو الماضي.

ورغم ارتفاع الأصوات الغربية المطالبة باحتواء التصعيد يبدو من تسريبات الساعات القليلة الماضية اقتناع واشنطن وتل أبيب بأن إيران ماضية في الرد على اغتيال هنية.

وفي وقت سابق، أكدت قيادات عسكرية وسياسية إيرانية أن "الثأر لهنية واجب وطني وديني"، وأن المرشد الأعلى علي خامنئي وجّه بإنزال عقاب قاس بإسرائيل يردعها عن مثل هذه السلوكيات ويحقق الاستقرار والتوازن في المنطقة.

وفيما يلي أبرز تطورات الاستعداد الإسرائيلي لمواجهة الضربة الإيرانية، وفق (الجزيرة نت).

العودة من جورجيا وأذربيجان

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا جديدا يحظر بشكل كامل على جنوده السفر إلى جورجيا وأذربيجان خشية تنفيذ إيران عمليات انتقامية بحقهم، كما طلب الجيش من جنوده هناك قطع إجازاتهم والعودة فورا.

وفي السياق ذاته، قالت هيئة الإعلام الأذرية إنه لا وجود لوحدات عسكرية تابعة لأي دولة أجنبية على أراضي أذربيجان.

وأضافت الهيئة "بعض الدول تنشر في وسائل الإعلام معلومات غير صحيحة، وندين بشدة التلاعب في ذلك".

أوامر للطيارين

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن قائد سلاح الجو منع خروج الطيارين من إسرائيل بصورة فورية استعدادا للرد الإيراني.

وفي وقت سابق، أكد الجيش الإسرائيلي جاهزية الطيران العسكري للتعامل مع أي تهديدات من الخارج.

وتمتلك إسرائيل أسرابا عديدة من المقاتلات الأميركية الأكثر تطورا مثل "إف-35″ و"إف-16".

حشد عسكري قرب الأرد

فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "من المتوقع أن يقرر رئيس الأركان هرتسي هاليفي إنشاء فرقة جديدة تنتشر على طول الحدود الأردنية في "أعقاب التهديدات المتزايدة".

وأضافت الإذاعة أن الفرقة الجديدة سيتم نشرها على طول مئات الكيلومترات

التنسيق مع الجيش الأميركي

كنا نقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت بحث مع نظيره الأميركي لويد أوستن التنسيق العملياتي والإستراتيجي في ضوء التطورات الأخيرة.

وقالت الصحيفة إن غالانت قدم تفاصيل عن جاهزية الجيش الإسرائيلي في مواجهة تهديدات إيران.

ونقل موقع (والا) الإسرائيلي عن مصادر إسرائيلية أن إيران قد تهاجم إسرائيل في الأيام المقبلة حتى قبل القمة المرتقبة لبحث صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة (حماس).

وأضاف الموقع أن وزير الجيش الإسرائيلي أبلغ نظيره الأميركي أن الاستعدادات الإيرانية تشير إلى التخطيط لهجوم كبير على إسرائيل.

توصيات للوزراء

وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجّه وزراءه بعدم إجراء مقابلات صحفية بشأن قضايا سياسية وأمنية، وأبلغهم أن إسرائيل تمر بأيام مصيرية.

وكشف موقع (أكسيوس) أن الاستخبارات الإسرائيلية ترجح هجوما إيرانيا خلال أيام.

وقال إن التقييم المحدث للاستخبارات الإسرائيلية هو أن إيران مستعدة لمهاجمة إسرائيل بشكل مباشر.

يشار إلى أن إيران شنت أول هجوم عسكري من أراضيها على إسرائيل في 13 نيسان/ أبريل الماضي، وذلك ردا على قصف تل أبيب مبنى تابعا للقنصلية الإيرانية في دمشق قتل فيه ضباط من الحرس الثوري الإيراني.

وحمل الهجوم اسم "الوعد الصادق"، وأعلنت إيران أنها أطلقت مسيّرات وصواريخ باليستية من أراضيها باتجاه إسرائيل.

وأكدت إسرائيل صد 99% من الصواريخ والمسيّرات الإيرانية بمساعدة أميركا وفرنسا.

لكن التلفزيون الإيراني أكد أن نصف هذه الصواريخ والمسيّرات أصابت الأهداف التي أطلقت لأجلها.

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