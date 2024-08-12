دولي

بن غفير لنتنياهو: سأنسحب من الحكومة إن تمت الصفقة

بن غفير لنتنياهو: سأنسحب من الحكومة إن تمت الصفقة
بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
أبلغ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، رئيس حكومته بنيامين نتنياهو أنه سينسحب من الحكومة إذا تم اعتماد الصفقة المطروحة مع (حماس).

ونقلت (قناة 12) عن مقربين من رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن جفير، بأنه لا يوجد تغيير في موقف الحزب، واعتبروا أن هذه "صفقة متهورة وستؤدي إلى انسحاب حزبه من الحكومة".

يأتي ذلك، بينما يرتقب انعقاد قمة مناقشات عاجلة بشأن وقف النار في غزة وتبادل الأسرى، الخميس المقبل بدعوة من الوسطاء، في جولة محادثات وصفت "بالفرصة الأخيرة" للوصول إلى صفقة.

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