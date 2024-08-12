بن غفير لنتنياهو: سأنسحب من الحكومة إن تمت الصفقة

رام الله - دنيا الوطنأبلغ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، رئيس حكومته بنيامين نتنياهو أنه سينسحب من الحكومة إذا تم اعتماد الصفقة المطروحة مع (حماس).ونقلت (قناة 12) عن مقربين من رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن جفير، بأنه لا يوجد تغيير في موقف الحزب، واعتبروا أن هذه "صفقة متهورة وستؤدي إلى انسحاب حزبه من الحكومة".يأتي ذلك، بينما يرتقب انعقاد قمة مناقشات عاجلة بشأن وقف النار في غزة وتبادل الأسرى، الخميس المقبل بدعوة من الوسطاء، في جولة محادثات وصفت "بالفرصة الأخيرة" للوصول إلى صفقة.