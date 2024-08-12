قناة: السلطة ترفض مقترحاً إسرائيلياً مشروطاً لفتح معبر رفح

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة "سكاي نيوز عربية" اليوم الاثنين، عن رفض السلطة الفلسطينية مقترحا إسرائيليا لفتح مشروط لمعبر رفح.ونقلت القناة عن مصدر أن "إسرائيل تقترح فتح معبر رفح بإدارة أشخاص مدنيين لا يرتبطون بأجهزة الأمن الفلسطينية".وأضاف مصدر أن المقترح الإسرائيلي يمنع رفع العلم الفلسطيني في معبر رفح وعلى الحدود، مضيفا أن إسرائيل تصر على البقاء في محيط المعبر ومحور فيلادلفيا والتدخل للتفتيش والاستجواب.وأشار المصدر، أن السلطة الفلسطينية ترفض المقترح وتتمسك باتفاق 2005 لتشغيل معبر رفح وتطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من المعبر.