شؤون فلسطينية

قناة: السلطة ترفض مقترحاً إسرائيلياً مشروطاً لفتح معبر رفح

قناة: السلطة ترفض مقترحاً إسرائيلياً مشروطاً لفتح معبر رفح
جيش الاحتلال داخل معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة "سكاي نيوز عربية" اليوم الاثنين، عن رفض السلطة الفلسطينية مقترحا إسرائيليا لفتح مشروط لمعبر رفح.

ونقلت القناة عن مصدر  أن "إسرائيل تقترح فتح معبر رفح بإدارة أشخاص مدنيين لا يرتبطون بأجهزة الأمن الفلسطينية".

وأضاف مصدر أن المقترح الإسرائيلي يمنع رفع العلم الفلسطيني في معبر رفح وعلى الحدود، مضيفا أن إسرائيل تصر على البقاء في محيط المعبر ومحور فيلادلفيا والتدخل للتفتيش والاستجواب.

وأشار المصدر، أن السلطة الفلسطينية ترفض المقترح وتتمسك باتفاق 2005 لتشغيل معبر رفح وتطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من المعبر.

أخبار ذات صلة

قناة: السلطة ترفض مقترحاً إسرائيلياً مشروطاً لفتح معبر رفح

قناة: السلطة ترفض مقترحاً إسرائيلياً مشروطاً لفتح معبر رفح

جيش الاحتلال يغلق مناطق واسعة بـ &quot;غلاف غزة&quot; لأسباب أمنية

جيش الاحتلال يغلق مناطق واسعة بـ "غلاف غزة" لأسباب أمنية

جيش الاحتلال يدرس اتخاذ قرار بخصوص الحدود الأردنية

جيش الاحتلال يدرس اتخاذ قرار بخصوص الحدود الأردنية

الرئيس عباس يؤكد وجود خطة لدى الحكومة لإعادة إعمار غزة

الرئيس عباس يؤكد وجود خطة لدى الحكومة لإعادة إعمار غزة

قبل لقاء الخميس.. (حماس) وإسرائيل تتبادلان مطالبهما عبر الوسطاء

قبل لقاء الخميس.. (حماس) وإسرائيل تتبادلان مطالبهما عبر الوسطاء

مسؤول بالاتحاد الأوروبي يدعو لفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير

مسؤول بالاتحاد الأوروبي يدعو لفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير

بدعوة من بوتين.. الرئيس عباس يصل موسكو اليوم

بدعوة من بوتين.. الرئيس عباس يصل موسكو اليوم

طقس فلسطين: الحرارة أعلى من معدلها العام

طقس فلسطين: الحرارة أعلى من معدلها العام

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

كتائب القسام تتبنى عملية إطلاق النار في الأغوار

كتائب القسام تتبنى عملية إطلاق النار في الأغوار

الإحصاء الفلسطيني: إسرائيل قتلت 1.8% من سكان غزة منذ 7 أكتوبر

الإحصاء الفلسطيني: إسرائيل قتلت 1.8% من سكان غزة منذ 7 أكتوبر

بن غفير: نتنياهو سيرتكب&quot;خطأ فادحا&quot; بقبول صفقة مع حماس

بن غفير: نتنياهو سيرتكب"خطأ فادحا" بقبول صفقة مع حماس

البرلمان التركي يستعد لاستضافة الرئيس عباس الخميس المقبل

البرلمان التركي يستعد لاستضافة الرئيس عباس الخميس المقبل

كامالا هاريس تُعلّق على مجزرة مدرسة التابعين بغزة

كامالا هاريس تُعلّق على مجزرة مدرسة التابعين بغزة

مقتل مستوطن وإصابة آخر بعملية إطلاق نار في غور الأردن

مقتل مستوطن وإصابة آخر بعملية إطلاق نار في غور الأردن

&quot;النصر بعيد&quot;.. ضباط إسرائيليون يوجهون رسالة لرئيس الأركان بشأن الوضع في غزة

"النصر بعيد".. ضباط إسرائيليون يوجهون رسالة لرئيس الأركان بشأن الوضع في غزة

&quot;أونروا&quot;: 75 ألف مواطن جنوب غزة نزحوا خلال أيام

"أونروا": 75 ألف مواطن جنوب غزة نزحوا خلال أيام

منوعات

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

عربي

الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب

الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب

قبول 3 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية التونسية

قبول 3 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية التونسية

(حزب الله): الحديث عن وقف إطلاق النار وتحديد مواعيد للمفاوضات ليس إلا كذباً وخداعاً

(حزب الله): الحديث عن وقف إطلاق النار وتحديد مواعيد للمفاوضات ليس إلا كذباً وخداعاً

مصر تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية لتجويع سكان غزة

مصر تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية لتجويع سكان غزة