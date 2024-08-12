جيش الاحتلال يدرس اتخاذ قرار بخصوص الحدود الأردنية

رام الله - دنيا الوطنمن المرتقب أن يتخذ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قرارًا في الأيام المقبلة بإنشاء ونشر فرقة عسكرية جديدة على طول الحدود الأردنية بسبب التهديدات المتزايدة في المنطقةوأفادت إذاعة الجيش أنه هذا القرار يأتي على خلفية عملية إطلاق النار التي وقعت يوم أمس في الأغوار قتل خلالها جندي اسرائيلي وجرح عربي، وفرار المنفذ.وسيتم نشر الفرقة الجديدة، في حال إنشائها، على طول مئات الكيلومترات من خط الحدود، من منطقة بيت شان وغور الأردن إلى جنوب وادي عربة ومطار رامون.