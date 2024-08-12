زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا يدعون لوقف النار بغزة بشكل فوري

رام الله - دنيا الوطندعا زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل عاجل وفوري وكذلك الإفراج عن كل الأسرى الذين تحتجزهم حركة (حماس).وشدد البيان على أن السكان في قطاع غزة يحتاجون إلى "إيصال وتوزيع المساعدات بشكل عاجل ودون عراقيل".كما دعا الزعماء إيران وحلفاءها للإحجام عن شن هجمات على إسرائيل من شأنها أن تصعد التوتر وتعرض فرص التوصل لوقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن للخطر.