شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يؤكد وجود خطة لدى الحكومة لإعادة إعمار غزة

الرئيس عباس يؤكد وجود خطة لدى الحكومة لإعادة إعمار غزة
الرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس محمود عباس، وجود خطة لعودة اللاجئين وإعادة الإعمار الشامل لقطاع غزة، لدى الحكومة الفلسطينية.

وأفاد الرئيس عباس خلال مقابلة مع وكالة "تاس" قبيل زيارته لموسكو، أنه: "وفي إطار الحل السياسي الشامل، قدمت الحكومة الفلسطينية التي تنتظر الفرصة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، خطة لعودة اللاجئين بالإضافة إلى برنامج لإعادة إعمار القطاع، بما في ذلك استئناف عمل المستشفيات والمدارس وإمدادات الكهرباء والمياه".

وأشار إلى أن إعادة الإعمار على نطاق واسع تتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتنفيذ حل سياسي على أساس القانون الدولي لتحقيق السلام والأمن بشكل شامل.

وشدد الرئيس عباس على أن فلسطين، مستعدة لعقد مؤتمر دولي للسلام يتم خلاله حل كافة جوانب الوضع النهائي للقضية الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يؤكد وجود خطة لدى الحكومة لإعادة إعمار غزة

الرئيس عباس يؤكد وجود خطة لدى الحكومة لإعادة إعمار غزة

قبل لقاء الخميس.. (حماس) وإسرائيل تتبادلان مطالبهما عبر الوسطاء

قبل لقاء الخميس.. (حماس) وإسرائيل تتبادلان مطالبهما عبر الوسطاء

مسؤول بالاتحاد الأوروبي يدعو لفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير

مسؤول بالاتحاد الأوروبي يدعو لفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير

بدعوة من بوتين.. الرئيس عباس يصل موسكو اليوم

بدعوة من بوتين.. الرئيس عباس يصل موسكو اليوم

طقس فلسطين: الحرارة أعلى من معدلها العام

طقس فلسطين: الحرارة أعلى من معدلها العام

كتائب القسام تتبنى عملية إطلاق النار في الأغوار

كتائب القسام تتبنى عملية إطلاق النار في الأغوار

الإحصاء الفلسطيني: إسرائيل قتلت 1.8% من سكان غزة منذ 7 أكتوبر

الإحصاء الفلسطيني: إسرائيل قتلت 1.8% من سكان غزة منذ 7 أكتوبر

حماس ترد على البيان الثلاثي بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار

حماس ترد على البيان الثلاثي بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني: إسرائيل قتلت 1.8% من سكان غزة منذ 7 أكتوبر

الإحصاء الفلسطيني: إسرائيل قتلت 1.8% من سكان غزة منذ 7 أكتوبر

بن غفير: نتنياهو سيرتكب&quot;خطأ فادحا&quot; بقبول صفقة مع حماس

بن غفير: نتنياهو سيرتكب"خطأ فادحا" بقبول صفقة مع حماس

البرلمان التركي يستعد لاستضافة الرئيس عباس الخميس المقبل

البرلمان التركي يستعد لاستضافة الرئيس عباس الخميس المقبل

كامالا هاريس تُعلّق على مجزرة مدرسة التابعين بغزة

كامالا هاريس تُعلّق على مجزرة مدرسة التابعين بغزة

مقتل مستوطن وإصابة آخر بعملية إطلاق نار في غور الأردن

مقتل مستوطن وإصابة آخر بعملية إطلاق نار في غور الأردن

&quot;أونروا&quot;: 75 ألف مواطن جنوب غزة نزحوا خلال أيام

"أونروا": 75 ألف مواطن جنوب غزة نزحوا خلال أيام

برنامج وتفاصيل زيارة الرئيس عباس لموسكو

برنامج وتفاصيل زيارة الرئيس عباس لموسكو

5 شهداء بقصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة

5 شهداء بقصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة

منوعات

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

عربي

الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب

الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب

قبول 3 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية التونسية

قبول 3 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية التونسية

(حزب الله): الحديث عن وقف إطلاق النار وتحديد مواعيد للمفاوضات ليس إلا كذباً وخداعاً

(حزب الله): الحديث عن وقف إطلاق النار وتحديد مواعيد للمفاوضات ليس إلا كذباً وخداعاً

مصر تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية لتجويع سكان غزة

مصر تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية لتجويع سكان غزة