الرئيس عباس يؤكد وجود خطة لدى الحكومة لإعادة إعمار غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس محمود عباس، وجود خطة لعودة اللاجئين وإعادة الإعمار الشامل لقطاع غزة، لدى الحكومة الفلسطينية.وأفاد الرئيس عباس خلال مقابلة مع وكالة "تاس" قبيل زيارته لموسكو، أنه: "وفي إطار الحل السياسي الشامل، قدمت الحكومة الفلسطينية التي تنتظر الفرصة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، خطة لعودة اللاجئين بالإضافة إلى برنامج لإعادة إعمار القطاع، بما في ذلك استئناف عمل المستشفيات والمدارس وإمدادات الكهرباء والمياه".وأشار إلى أن إعادة الإعمار على نطاق واسع تتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتنفيذ حل سياسي على أساس القانون الدولي لتحقيق السلام والأمن بشكل شامل.وشدد الرئيس عباس على أن فلسطين، مستعدة لعقد مؤتمر دولي للسلام يتم خلاله حل كافة جوانب الوضع النهائي للقضية الفلسطينية.