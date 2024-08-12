قبل لقاء الخميس.. (حماس) وإسرائيل تتبادلان مطالبهما عبر الوسطاء

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" إن إسرائيل وحركة (حماس) تتبادلان مطالب عبر الوسطاء قبيل لقاء المفاوضات المزمع عقده يوم الخميس المقبل.وأضافت الهيئة: "ثلاثة أيام قبل استئناف محادثات صفقة التبادل، علمت إذاعتنا أن إسرائيل وحماس تبادلت مطالب عبر الوسطاء، وُصفت بعضها بجديدة"وتابعت: “تطالب إسرائيل بتلقي مسبقا قائمة المخطوفين الأحياء الثلاثة والثلاثين الذين سيفرج عنهم في المرحلة الأولى. كما تضع فيتو على إطلاق سراح سجناء أمنيين معينين".وأشارت إلى أن (حماس) من جهتها تطلب "اختيار أسماء السجناء الأمنيين دون فرض أي فيتو، وإلغاء أي شكل من الرقابة على الغزيين المرتقب عودتهم إلى شمال القطاع".وقالت مصادر مطلعة إنه تم تحقيق تقدم في الخلاف بشأن محور فيلادلفيا ومعبر رفح، ومع ذلك لم يتم بعد تحقيق تقدم ملموس في باقي النقاط قيد الخلاف.