بدعوة من بوتين.. الرئيس عباس يصل موسكو اليوم

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يصل الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، إلى روسيا، في زيارة رسمية، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال سفير فلسطين لدى روسيا للوكالة الرسمية، إنه من المقرر ان يجتمع الرئيس عباس، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم غد الثلاثاء.وأضاف أن الرئيس عباس سيبحث مع بوتين سبل دعم الجهود المبذولة لوقف العدوان المتواصل على شعبنا، وإدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى القطاع المنكوب.وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.ولفت السفير نوفل إلى أن الرئيس سيشكر روسيا على دعمها للقضية والشعب الفلسطيني على الأصعدة المختلفة وفي المحافل الدولية كافة.