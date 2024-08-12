طقس فلسطين: الحرارة أعلى من معدلها العام

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، حارا نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بقليل وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.في ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وتتأثر البلاد يوم غد الثلاثاء بكتلة هوائية حارة وجافة، ويكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي3-4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ويستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة يوم الأربعاء، حيث يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الخميس: يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة، ويكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بحوالي 3-4درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وحذرت الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب والاشجار الجافة.