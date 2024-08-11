شؤون فلسطينية

كتائب القسام تتبنى عملية إطلاق النار في الأغوار

كتائب القسام تتبنى عملية إطلاق النار في الأغوار
من مكان عملية إطلاق النار في الأغوار
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مسؤوليتها الكاملة عن عملية إطلاق النار التي وقعت في منطقة الأغوار، ظهر يوم الأحد.

وقالت الكتائب في بيان عسكري لها، إن مقاتليها، تمكنوا ظهر الأحد، من تنفيذ عملية إطلاق نار من المسافة صفر؛ استهدفت مركبة الجندي "يوناتان دويتش" 23 عامًا قرب مستوطنة (ميحولا) بالأغوار الشمالية، وأردوه قتيلًا على الفور، وانسحبوا بسلام. 

وأكدت الكتائب أن "العملية جاءت انتقاماً لدماء الشهداء وردًا على مجزرة الفجر في مدرسة التابعين ومجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة الصامد".

وشددت الكتائب على أن مقاتليها في الضفة الغربية سيبقون ضاغطين على الزناد وسيلاحقون المُحتل في كل مفترق وزقاق.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت مقتل جندي من وحدة (ماجلان) العسكرية، بعد إطلاق النار عليه قرب مستوطنة (ميحولا)، فيما ذكرت أن الجندي القتيل عاد من القتال في قطاع غزة منذ أسبوعين فقط.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته شرعت بمطاردة منفذي إطلاق النار وتجري عمليات بحث وتمشيط واسعة في المنطقة، مشيرا إلى أن مسلحين أطلقوا النار على عدة مركبات قرب (ميحولا) في منطقة الأغوار.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال قريتي كردلة وبردلة بالأغوار الشمالية بعد عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (ميحولا).

من جهتها، أشارت (القناة 13) الإسرائيلية إلى أن عملية إطلاق النار استهدفت سيارتين على شارع 90 قرب مستوطنة (ميحولا)، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إطلاق النار وقع في موقعين في الأغوار.

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