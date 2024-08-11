شؤون فلسطينية

البرلمان التركي يستعد لاستضافة الرئيس عباس الخميس المقبل

البرلمان التركي يستعد لاستضافة الرئيس عباس الخميس المقبل
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
يستعد البرلمان التركي لاستضافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الخميس المقبل، 15 آب/ أغسطس الجاري، لإلقاء خطاب يتحدث فيه عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبسبب زيارة الرئيس عباس، دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش النواب إلى جلسة استثنائية، سيديره بنفسه.

وسيكون في مقدمة الحضور الرسمي للجلسة الاستثنائية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب وكالة (أناضول) التركية.

ومن المقرر دعوة ممثلي الأحزاب السياسية والسفراء وممثلي البعثات الأجنبية والصحفيين لحضور الجلسة الاستثنائية.

كما ستتم دعوة المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في تركيا بعد إصابتهم في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبمناسبة استضافة الرئيس الفلسطيني، سيتم رفع التدابير الأمنية في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وعقب كلمة قصيرة لقورتولموش، من المقرر أن يصعد الرئيس عباس إلى كرسي الجمعية العامة للبرلمان التركي ليتحدث للنواب الأتراك عن الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وسيتم افتتاح معرض في البرلمان التركي يضم صورًا لرئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران، والتي التقطت خلال زياراته لتركيا.

وسيتضمن المعرض أيضاً وثائق من الأرشيف العثماني بخصوص فلسطين، وبيانات البرلمان التركي بشأن فلسطين.

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