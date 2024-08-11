شؤون فلسطينية

كامالا هاريس تُعلّق على مجزرة مدرسة التابعين بغزة

كامالا هاريس تُعلّق على مجزرة مدرسة التابعين بغزة
نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقبلة، كامالا هاريس
رام الله - دنيا الوطن
علقت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقبلة، على المجزرة المروعة التي ارتكبتها إسرائيل، فجر أمس السبت، في مدرسة "التابعين" بحي الدرج شرق مدينة غزة، وخلفت أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى.

وقالت هاريس في تصريحات صحفية، خلال تواجدها في ولاية أريزونا، السبت، معلقة على المجزرة: "مرة أخرى، قُتل العديد من المدنيين"، مؤكدة أن إسرائيل "تتحمل مسؤولية منع سقوط ضحايا من المدنيين.

وأضافت: "نحن بحاجة إلى الإفراج عن المحتجزين. نحن بحاجة إلى اتفاق بشأن وقف لإطلاق النار. يجب أن يتم الاتفاق على الفور".

وكان جيش الإسرائيلي، أقر بقصفه مدرسة "التابعين"، زاعما أن عناصر (حماس) استخدموا المدرسة مقر قيادة "للاختباء والترويج لاعتداءات إرهابية مختلفة ضد قوات جيش الدفاع وإسرائيل"، على حد تعبيره.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قال إن جيش الاحتلال كان يعلم بوجود النازحين داخل المدرسة، وإن "رواية الجيش الإسرائيلي لما حدث ممتلئة بالأكاذيب والمعلومات المزيفة ويسعى من خلال بياناته الزائفة إلى تبرير جرائمه بحق شعبنا".

وقال المدير العام للمكتب إسماعيل الثوابتة إن الاحتلال الإسرائيلي قصف المدرسة التي تؤوي نازحين بثلاثة صواريخ يزن كل واحد منها ألفي رطل من المتفجرات، وأسفر القصف عن مذبحة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وخلفت عشرات الجرحى.

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