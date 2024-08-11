"أونروا": 75 ألف مواطن جنوب غزة نزحوا خلال أيام

رام الله - دنيا الوطنقال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إن الأيام القليلة الماضية شهدت نزوح أكثر من 75 ألف مواطن في جنوب قطاع غزة.وأوضح لازاريني في منشور على منصة "إكس" أن "النزوح الجماعي للشعب الفلسطيني لا يزال مستمرا بلا نهاية".وأضاف "في الأيام القليلة الماضية فقط، نزح أكثر من 75 ألف شخص في جنوب غزة، وأصدرت السلطات الإسرائيلية، الليلة الماضية، أوامر إضافية لإجبار المزيد من الناس على النزوح مرات أخرى".وبين المفوض أن بعض النازحين "قادرون فقط على حمل أطفالهم معهم، وبعضهم يحملون حياتهم كلها في حقيبة صغيرة واحدة".وقال إن النازحين الجدد "ذاهبون إلى ملاجئ مكتظة بالعائلات، دون تحديد مكان معين، وأنهم فقدوا كل شيء ويحتاجون إلى كل شيء".