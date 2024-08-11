قبول 3 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية التونسية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة الانتخابات التونسية، قبول أوراق 3 مرشحين للتنافس في الاستحقاق الرئاسي المقرر إجراؤه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وأفادت الهيئة أن من بين المرشحين الثلاثة التي قبلت أوراقهم الرئيس الحالي قيس سعيد المرشح الأوفر حظا للفوز بالسباق وزهير المغزاوي والعياشي زمال.وأُغلق باب قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية ، الثلاثاء المنصرم، بعد أن تقدم 17 مترشحا من بينهم قيس سعيد، بأوراق ترشحهم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.ووفق القانون الانتخابي التونسي، يحتاج كل مرشح إلى جمع ما لا يقل عن 10 آلاف تزكية من الناخبين من عشر دوائر انتخابية على الأقل، أو عشر تزكيات من نواب البرلمان أو مثلها من مجلس الأقاليم والجهات (الغرفة الثانية في البرلمان)، أو مثلها من المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية.