برنامج وتفاصيل زيارة الرئيس عباس لموسكو

رام الله - دنيا الوطنتحدث السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، عن تفاصيل زيارة الرئيس محمود عباس المنوي القيام بها بين يومي 12 و14 أغسطس الجاري للعاصمة موسكو.وقال نوفل في حديث لوكالة "تاس" الروسية، "سيصل الرئيس مساء الاثنين 12 أغسطس. ومن المتوقع أن يجتمع الثلاثاء مع الرئيس بوتين، وقبل ذلك سيضع الزهور على قبر الجندي المجهول في موسكو”.وأضاف: "بالطبع سيكون هناك لقاء مع السفراء العرب المعتمدين في موسكو".وأشار السفير إلى أن المناقشات ستتمحور حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي و"الوضع في غزة، وسيدور الحديث عن دور روسيا، وما يمكن القيام به".