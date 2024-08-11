5 شهداء بقصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد 4 مواطنين، ظهر اليوم الأحد، عقب قصف الاحتلال لمجموعة كانت تتواجد في منطقة السكة وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وفي وسط القطاع، استشهدت مواطنة وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال على المناطق الغربية لمخيم النصيرات.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,790 مواطنا وإصابة 91,702 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.