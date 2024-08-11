عباس عراقجي وزيراً لخارجية إيران

بزشكيان

رام الله - دنيا الوطنأعل رئيس البرلمان الإيراني، صباح اليوم الأحد، عن تلقي البرلمان التشكيلة الوزارية الجديدة المقترحة من قبل الرئيس مسعود بزشكيان.واختار الرئيس الجديد، الدبلوماسي عباس عراقجي وزيراً للخارجية.وكان عراقجي قد شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية من 2017 إلى 2021 ، وكان كبير المفاوضين الإيرانيين النوويين في المحادثات مع مجموعة (5+1).وفي 1989، انضم إلى وزارة الخارجية، وشغل منصب القائم بالأعمال للبعثة الدائمة لإيران لدى منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة في أوائل التسعينيات.وقبل أن يصبح سفيراً، شغل منصب المدير العام لمعهد الدراسات السياسية والدولية. وفي الفترة من 2004 إلى 2005، كان مستشاراً لكلية العلاقات الدولية.