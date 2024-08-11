"هآرتس": السنوار يريد الصفقة لكن ماذا يريد نتنياهو؟

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، ع مصادر مقربة من المفاوضات، أن رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة (حماس) يحيى السنوار يريد إتمام صفقة التبادل ووقف إطلاق النار.وبينت الصحيفة أن المصدر أخبرها، "المعلومات التي وصلت للمطلعين على المفاوضات أن "حماس" ورئيسها الجديد يحي السنوار يريدون الصفقة".وتساءلت الصحيفة، " بعد هذه المعلومات.. ما الذي يريده نتنياهو الأن"؟.وسبق أن أكد مصدر مطلع على سير مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة التبادل ضرورة إبداء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حركة "حماس" يحيى السنوار بعض المرونة للتوصل إلى اتفاق.وقال المصدر وفقاً لقناة "كان" الإسرائيلية، "قبيل انعقاد القمة الخميس المقبل في العاصمة الإيطالية روما، إنه يجب التعامل مع المفاوضات على أنها جولة نهائية".من جانبها، نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن مسؤول مصري مطلع على مسار المفاوضات، أن جولة الخميس المقبل "لا تعني بالضرورة إمكانية التوصل الفوري إلى التهدئة".وأضاف المسؤول بحسب تقرير للصحيفة، أن "السعي هو لأن تكون هذه الجولة نقطة إعادة انطلاق للمفاوضات، ومحاولة للبناء على التهديدات والمخاطر المتنامية في المنطقة لانتزاع تنازلات من تل أبيب، وإن كانت التوقعات حالياً تشير إلى أن التنازلات المفترضة لن تكون كبيرة".