شؤون فلسطينية

جلسة طارئة لمجلس الأمن حول مجزرة "التابعين" بغزة

جلسة طارئة لمجلس الأمن حول مجزرة "التابعين" بغزة
مجلس الأمن الدولي
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعاً طارئاً، يوم الثلاثاء المقبل، بطلب من الجزائر لبحث مجزرة مسجد "التابعين" بحي الدرج في مدينة غزة.

ونقلت "الجزيرة" عن مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا طارئا الثلاثاء بطلب من الجزائر حول مجزرة "التابعين"التي استشهد فيها نحو 100 مواطن وأصيب المئات.           

ولاقت المجزرة الإسرائيلية المروعة التي ارتكبها الاحتلال، فجر أمس السبت، بقصفه نازحين أثناء تأديتهم صلاة الفجر في إحدى المدارس التي تأوي نازحين، تنديداً دولياً كبيراً وغضباً واسعاً، ومطالبات لإسرائيل بوقف عدوانها الوحشي على قطاع غزة.

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