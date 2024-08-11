إصابة جنود أميركيين بهجوم على قاعدة في سورية

رام الله - دنيا الوطنأعلن مسؤول بوزارة الجيش الأميركية عن إصابة جنود أميركيين وآخرين من التحالف الدولي بجروح طفيفة، في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في منطقة رميلان بمحافظة الحسكة شمال شرقي سورية.وقال المسؤول إنه لم يصب أي جندي أميركي بجروح خطيرة في الهجوم الذي وقع أول أمس الجمعة، مشيرا إلى أنه تم تقديم العلاج لعدد من أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف.وأضاف أن الهجوم تسبب في أضرار في مرافق للقوات الأميركية وقوات التحالف، وأوضح أنه يجري تقييم الأضرار.ويعد هذا ثاني هجوم تتعرض له القوات الأميركية في الشرق الأوسط خلال أسبوع، إذ أصيب 7 عسكريين أميركيين بجروح الاثنين الماضي عندما أُطلق صاروخان من طراز كاتيوشا على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق.