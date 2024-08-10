دولي

عائلات الأسرى الإسرائيليين لفريق التفاوض: لا تعودوا من جلسة الخميس إلا بإبرام صفقة

عائلات الأسرى الإسرائيليين لفريق التفاوض: لا تعودوا من جلسة الخميس إلا بإبرام صفقة
عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة تطالب حكومة نتنياهو بإبرام صفقة تبادل فورية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، السبت، فريق التفاوض الإسرائيلي الذي سيذهب الخميس المقبل لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار، وإبرام صفقة تبادل، بعدم العودة إلا بعد إبرام صفقة تبادل.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان لها، إن "هناك فرصة أخيرة لإنقاذ أبنائنا وحسابات نتنياهو إجرامية.. نتنياهو يريد إطالة الحرب لتمديد حكمه ويسعى لمواصلة التصعيد".

وأضافت: "هناك مقترح لصفقة تبادل وقد يكون الفرصة الأخيرة لإعادة أبنائنا أحياء"، مشيرة إلى أن مواصلة الضغط العسكري تكبدهم خسائر في صفوف الأسرى، وأنه يجب وقف الحرب، كما أكدت أنه "لن يتم إبرام صفقة طالما استمرت الحرب في قطاع غزة".

وهاجمت عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بأنه يستهتر بحياة أبنائهم لأغراض سياسية، وللهروب من لجان التحقيق.

وقالت: الجثث هي كل ما سنحصل عليه من نتنياهو هذا إذا حصلنا عليها، مشددة على أن أغلبية أعضاء الحكومة الإسرائيلية مع صفقة التبادل، ويجب منع نتنياهو من إفشالها.

ومساء الخميس الماضي، دعا كل من قادة قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية، كلاً من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل إلى عدم إضاعة مزيد من الوقت، وتنفيذ الاتفاق المطروح حالياً لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

وأشار بيان مشترك صادر عن القادة الثلاث، إلى أنه تم دعوة الجانبين إلى استئناف المحادثات الملحة يوم الخميس الموافق 15 آب/ أغسطس في (الدوحة أو القاهرة) لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق بدون أي تأجيل.

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