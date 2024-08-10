الجزائر تدعو لعقد جلسة طارئة ومفتوحة لمجلس الأمن بشأن مجزرة الفجر بغزة

رام الله - دنيا الوطندعت الجزائر، اليوم السبت، لعقد جلسة طارئة ومفتوحة لمجلس الأمن يوم الثلاثاء المقبل، بشأن المجزرة الإسرائيلية المروعة ضد الفلسطينيين بمدرسة "التابعين"، في حي الدرج شرق مدينة غزة.وقال مصدر دبلوماسي جزائري من داخل مجلس الأمن لوكالة (تاس): "يمكنني تأكيد طلب الجزائر لعقد اجتماع بهذا الخصوص"، مشيراً إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد الاجتماع وصيغته.وفجر السبت، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة داخل مدرسة "التابعين" بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى.وعبرت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز عن استهجانها للمجزرة الجديدة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.وقالت ألبانيز في تصريح صحفي: "لا يمكن لدول متحضرة أن تقبل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين"، مضيفة: "كيف يتقبل العالم هذه الإبادة!".