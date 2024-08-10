شؤون فلسطينية

مجزرة الفجر.. تنديد دولي وغضب واسع وتأكيد أممي أن غزة تباد بأسلحة أميركية

مجزرة الفجر.. تنديد دولي وغضب واسع وتأكيد أممي أن غزة تباد بأسلحة أميركية
مكان مجزرة الفجر بمدرسة التابعين بحي الدرج شرق مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
لاقت المجزرة الإسرائيلية المروعة التي ارتكبها الاحتلال، فجر اليوم السبت، بقصفه نازحين أثناء تأديتهم صلاة الفجر في إحدى المدارس بحي الدرج شرق مدينة غزة، وراح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى، تنديداً دولياً كبيراً وغضباً واسعاً، ومطالبات لإسرائيل بوقف عدوانها الوحشي على قطاع غزة.

وقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إن "المجزرة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الأعزل في مدرسة التابعين بحي الدرج التي تؤوي نازحين تتحمل الإدارة الأميركية مسؤوليتها جراء دعمها المالي والعسكري والسياسي للاحتلال".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن أبو ردينة قوله إن "هذه الجريمة تأتي استمرارا للمجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية والتي تؤكد مساعي دولة الاحتلال لإبادة شعبنا عبر سياسة المجازر الجماعية وعمليات القتل اليومية، في ظل صمت دولي مريب".

وأضاف أنه "في الوقت الذي تعلن فيه الإدارة الأميركية الإفراج عن 3.5 مليارات دولار لمصلحة إسرائيل، لإنفاقها على أسلحة وعتاد عسكري أميركي تقوم فورا بارتكاب جريمة نكراء ومجزرة بحق أهلنا النازحين في مدرسة بمدينة غزة. تتحمل الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة عن هذه المجزرة، وعن تواصل العدوان في شهره العاشر".

فيما الفصائل الفلسطينية في بيانات منفصلة، إن مجزرة الاحتلال بحق المصلين الآمنين، دليل على وحشيته ونازيته، وتعمده قتله الأطفال والشيوخ والمدنيين، وإصراره وإمعانه في إبادة الشعب الفلسطيني.

إدانات عربية

من جهتها، دانت مصر، اليوم السبت، قصف إسرائيل مدرسة التابعين بحي الدرج وسط مدينة غزة، وأكدت مواصلة جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في القطاع مهما تكبدت من مشاق.

وطالب بيان لوزارة الخارجية المصرية بموقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويضع حدا لمسلسل استهداف المدنيين العزل، وأنها ستستمر في مساعيها وجهودها الدبلوماسية، وفي اتصالاتها المكثفة مع جميع الأطراف المؤثرة دوليا، لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشتى الطرق والوسائل.

ورأت أن استمرار ارتكاب تلك الجرائم الواسعة النطاق، وتعمّد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل، كلما تكثفت جهود الوسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف لإطلاق النار في القطاع، هو دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب الضروس.

وأكدت أنها ستستمر في مساعيها وجهودها الدبلوماسية، وفي اتصالاتها المكثفة مع جميع الأطراف المؤثرة دوليا، لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشتى الطرق والوسائل، والعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مهما تكبدت من مشاق أو واجهته من معوقات.

من جهته، قال الأزهر الشريف إنه يدين بشدة قصف الاحتلال الوحشي ‏على مدرسة التابعين بغزة، وإن "العمل الإجرامي الغادر الذي نال من مدنيين في صلاة الفجر ربما تعجز كل لغات البشر عن التعبير عن قسوته".

وطالب "جميع أحرار العالم بمواصلة الضغط على هذا الكيان الإرهابي لوقف جرائمه ‏وأعمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي "أصيب بالشلل في وجه إرهاب الكيان ‏المحتل".

وبدوره، دان الأردن القصف الإسرائيلي لمدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج في غزة، معتبرا ذلك خرقا للقانون الدولي واستهدافا ممنهجا للمدنيين، كما عدّ القصف الإسرائيلي خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وإمعانا في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين.

وأكدت الخارجية الأردنية، في بيان، إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، "في ظل غياب موقف دولي حازم يلجم العدوانية الإسرائيلية ويجبرها على احترام القانون الدولي" ووقف عدوانها على غزة، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأشارت إلى أن الاستهداف يأتي في وقت يسعى فيه الوسطاء إلى استئناف المفاوضات على صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، واعتبرت ذلك مؤشرا على سعي الحكومة الإسرائيلية لعرقلة تلك الجهود وإفشالها.

ودعت الخارجية الأردنية إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وخاصة مجلس الأمن، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما أدانت قطر بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة بقطاع غزة، وطالب بتحقيق دولي يشمل إرسال محققين أمميين لتقصي الحقائق في استهداف الاحتلال للمدارس، وفق بيان الخارجية القطرية.

بدورها، قالت الخارجية السعودية إن المملكة تدين بأشد العبارات استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين شرقي غزة.

وأضافت: "يجب وقف المجازر الجماعية بالقطاع الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال، ونستنكر تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات".

وفي لبنان، قالت وزارة الخارجية إن القصف الممنهج وقتل الأطفال والمدنيين دليل على استخفاف الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي.

وأوضحت الخارجية أن ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين كلما تكثفت جهود وقف إطلاق النار يثبت "نية إسرائيل إطالة الحرب"، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف موحد لحماية الفلسطينيين بغزة ووضع حد للكارثة الإنسانية.

وفي العراق، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إدانته للمجزرة التي نفذها الاحتلال واستهدفت المصلين الفلسطينيين في مدرسة التابعين بغزة.

ومن جهتها، استنكرت وزارة الخارجية العراقية "الاعتداء الإسرائيلي الهمجي الذي استهدف مدرسة التابعين في حي الدرج شرقي غزة"، وأكدت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والإسلامي موقفا حازما، في حين دان المرجع الشيعي الأعلى بالعراق علي السيستاني المجزرة الإسرائيلية الجديدة في غزة.

وقال السيستاني في بيان صدر عن مكتبه "مرة أخرى ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة كبرى في قطاع غزة الأبية باستهداف من تؤويهم مدرسة التابعين، من النازحين والمشرّدين.. في جريمة مروّعة تضاف إلى سلسلة جرائمه المتواصلة منذ ما يزيد على 10 أشهر".

ودعا السيستاني "العالم -مرة أخرى- للوقوف في وجه هذا التوحش الفظيع"، ودعا بوجه أخص "الشعوب الإسلامية.. إلى التكاتف والتلاحم للضغط باتجاه وقف حرب الإبادة في غزة".

كما أدانت الإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، في بيانات منفصلة، مجزرة الفجر، مؤكدين ضرورة وقف العدون الإسرائيلي على قطاع غزة بأسرع وقت.

تركيا وإيران

من جانبها، قالت تركيا إن إسرائيل ارتكبت جريمة جديدة ضد الإنسانية بقتلها أكثر من 100 مدني ممن لجؤوا إلى مدرسة بحي الدرج في غزة، وفق بيان لوزارة الخارجية التركية.

وفي إيران، قال علي شمخاني المستشار السياسي للمرشد الإيراني إن هدف النظام الإسرائيلي من قتل المصلين في مدرسة التابعين بغزة واغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران هو إثارة الحرب وإفشال مفاوضات وقف إطلاق النار.

ومن جهتها، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في المدرسة تلو الأخرى بغزة، وإن "إسرائيل تبيد الفلسطينيين في غزة بأسلحة أميركية وأوروبية، وسط عدم اكتراث من كل الأمم المتحضرة".

وفجر اليوم السبت، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى.

وأقرّ الجيش الإسرائيلي بقصفه المدرسة، زاعما أن عناصر حماس استخدموا المدرسة مقر قيادة "للاختباء والترويج لاعتداءات إرهابية مختلفة ضد قوات جيش الدفاع وإسرائيل"، على حد تعبيره.

وباستهداف مدرسة التابعين، يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة خلال أسبوع واحد فقط إلى ست مدارس، مما خلف أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى

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