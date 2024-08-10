(حزب الله): الحديث عن وقف إطلاق النار وتحديد مواعيد للمفاوضات ليس إلا كذباً وخداعاً

رام الله - دنيا الوطنأدان (حزب الله) اللبناني، المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة التابعين بحي الدرج شرق مدينة غزة، وراح ‏ضحيتها ‏أكثر من مئة شهيد وعشرات الجرحى أثناء أدائهم لصلاة ‏فجر اليوم السبت.وقال (حزب الله) في بيان له، إن "الاحتلال يوغل أكثر في سفك الدم ‏الفلسطيني المظلوم، ‏تحت مرأى ومسمع العالم ‏أجمع الذي لا يحرك ساكنا، والذي يتحمل المسؤولية ‏الأخلاقية والمعنوية عن ‏الجرائم والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني".‏وأضاف أن "ما أقدمت عليه حكومة العدو يؤكد أنها ماضية في حرب الإبادة التي تشنها ضد ‏الشعب الفلسطيني ‌‏وأن خيارها الحقيقي هو القتل وارتكاب المجازر، وأن الحديث ‏عن وقف إطلاق النار وتحديد مواعيد ‏جديدة للمفاوضات ليست إلا كذبا وخداعاً لن ‏تنطلي على الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة ‏وجبهات الاسناد التي تزداد اقتناعاً ‏بعزمها على المقاومة والعمل بكل قوة لوقف المذبحة ومنع العدو ‏من تحقيق أهدافه ‏المعلنة والمضمرة". ‏وتابع: "إننا في حزب الله ندين بشدة هذه المجزرة المهولة، وندعو كل الأحرار في العالم ‏لإدانتها، وتفعيل ‌‏التحركات والاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية القاتلة واطلاق ‏أوسع حملة تضامن متجددة مع ‏أطفال ونساء ورجال فلسطين الذين يتعرضون ‏لأبشع مذبحة منذ أكثر من عشرة أشهر".وقال (حزب الله): "نتقدم من الشعب الفلسطيني الصابر والمظلوم والشجاع بأسمى آيات العزاء ‏والمواساة سائلين الله ‏تعالى الرحمة للشهداء الأبرار والعافية للجرحى وأن يمن ‏عليهم بالفرج العاجل والنصر القريب". ‏