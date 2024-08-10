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(حزب الله): الحديث عن وقف إطلاق النار وتحديد مواعيد للمفاوضات ليس إلا كذباً وخداعاً

(حزب الله): الحديث عن وقف إطلاق النار وتحديد مواعيد للمفاوضات ليس إلا كذباً وخداعاً
مكان مجزرة الفجر بمدرسة التابعين شرق مدينة غزة والتي راضح ضحيتها أكثر من مئة شهيد وعشرات الجرحى
رام الله - دنيا الوطن
أدان (حزب الله) اللبناني، المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة التابعين بحي الدرج شرق مدينة غزة، وراح ‏ضحيتها ‏أكثر من مئة شهيد وعشرات الجرحى أثناء أدائهم لصلاة ‏فجر اليوم السبت.

وقال (حزب الله) في بيان له، إن "الاحتلال يوغل أكثر في سفك الدم ‏الفلسطيني المظلوم، ‏تحت مرأى ومسمع العالم ‏أجمع الذي لا يحرك ساكنا، والذي يتحمل المسؤولية ‏الأخلاقية والمعنوية عن ‏الجرائم والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني".‏

وأضاف أن "ما أقدمت عليه حكومة العدو يؤكد أنها ماضية في حرب الإبادة التي تشنها ضد ‏الشعب الفلسطيني ‌‏وأن خيارها الحقيقي هو القتل وارتكاب المجازر، وأن الحديث ‏عن وقف إطلاق النار وتحديد مواعيد ‏جديدة للمفاوضات ليست إلا كذبا وخداعاً لن ‏تنطلي على الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة ‏وجبهات الاسناد التي تزداد اقتناعاً ‏بعزمها على المقاومة والعمل بكل قوة لوقف المذبحة ومنع العدو ‏من تحقيق أهدافه ‏المعلنة والمضمرة". ‏

وتابع: "إننا في حزب الله ندين بشدة هذه المجزرة المهولة، وندعو كل الأحرار في العالم ‏لإدانتها، وتفعيل ‌‏التحركات والاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية القاتلة واطلاق ‏أوسع حملة تضامن متجددة مع ‏أطفال ونساء ورجال فلسطين الذين يتعرضون ‏لأبشع مذبحة منذ أكثر من عشرة أشهر".

وقال (حزب الله): "نتقدم من الشعب الفلسطيني الصابر والمظلوم والشجاع بأسمى آيات العزاء ‏والمواساة سائلين الله ‏تعالى الرحمة للشهداء الأبرار والعافية للجرحى وأن يمن ‏عليهم بالفرج العاجل والنصر القريب". ‏

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