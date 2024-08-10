شؤون فلسطينية

مفوض عام "أونروا": المطلوب من جميع الأطراف حماية المدنيين والبنية التحتية بغزة

مفوض عام "أونروا": المطلوب من جميع الأطراف حماية المدنيين والبنية التحتية بغزة
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني
رام الله - دنيا الوطن
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني، "يوم آخر من الرعب في غزة، بعد قصف مدرسة أخرى، ومقتل العشرات من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وكبار السن".

وأضاف لازاريني في تصريح مقتضب عبر صفحته على منصة "إكس"، اليوم السبت، أن المطلوب من جميع الأطراف حماية المدنيين والبنية التحتية في جميع الأوقات، مشددا على أن المدارس ومرافق الأمم المتحدة والبنية التحتية المدنية ليست أهدافا.

وأكد أنه قد حان الوقت لوضع حد لهذه الأهوال والفظائع التي تتكشف أمام أعيننا، فلا يمكننا السماح لهذه الأحداث أن تصبح أمرا واقعا عاديا، فكلما تكررت، فقدنا إنسانيتنا الجماعية.

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