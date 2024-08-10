الانتهاء من تنفيذ مشروع الصيانة الطارئة لشبكات المياه المُتضررة في خان يونس

رام الله - دنيا الوطنأنهت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل، واللجنة الوطنية للشراكة والتنمية تنفيذ مشروع الصيانة الطارئة لشبكات المياه المُتضررة من العدوان في خان يونس، بتكلفة (51) ألف دولار، بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن إطار عملية الفارس الشهم (3) من أجل تحسين وصول المياه للسكان في ظل الظروف الصعبة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على أبناء شعبنا.وأشارت لجنة الطوارئ في بلدية خان يونس إلى أهمية المشروع من خلال إجراء التدخلات الطارئة على شبكة المياه في أحياء الأمل والسطر والمخيم، عبر تركيب برابيش مياه بأقطار مختلفة ( 63 و 50 ) ملم وبطول (1500) متر وعمل صيانة لبعض الأجزاء في الشبكة القائمة لتشغيلها، وتركيب وصلات مياه مكونة من ركابات وبرابيش مياه بقطر (25) ملم لزوم عمل نقاط توزيع مياه للمواطنين في منطقة بلوك (50) في حي الأمل وجزء من المخيم, سيما وأن تلك المناطق تفتقر لمصادر المياه ويواجه السكان معاناة كبيرة في الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتهم للمياه.وبينت لجنة الطوارئ أن المشروع يشمل إجراء تدخلات أخرى في حي السطر شملت تركيب مواسير مياه بأقطار مختلفة ( 280 – 160 – 110) ملم بطول وتركيب قطع المياه اللازمة ( محابس وقطع أخرى) لزوم اصلاح وتشغيل شبكة المياه المدمرة في منطقة خزان السطر.