شؤون فلسطينية

الانتهاء من تنفيذ مشروع الصيانة الطارئة لشبكات المياه المُتضررة في خان يونس

الانتهاء من تنفيذ مشروع الصيانة الطارئة لشبكات المياه المُتضررة في خان يونس
جانب من عملية الصيانة
رام الله - دنيا الوطن
أنهت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل، واللجنة الوطنية للشراكة والتنمية تنفيذ مشروع الصيانة الطارئة لشبكات المياه المُتضررة من العدوان في خان يونس، بتكلفة (51) ألف دولار، بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن إطار عملية الفارس الشهم (3) من أجل تحسين وصول المياه للسكان في ظل الظروف الصعبة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على أبناء شعبنا.

وأشارت لجنة الطوارئ في بلدية خان يونس إلى أهمية المشروع من خلال إجراء التدخلات الطارئة على شبكة المياه في أحياء الأمل والسطر والمخيم، عبر تركيب برابيش مياه بأقطار مختلفة ( 63 و 50 ) ملم وبطول (1500) متر وعمل صيانة لبعض الأجزاء في الشبكة القائمة لتشغيلها، وتركيب وصلات مياه مكونة من ركابات وبرابيش مياه بقطر (25) ملم لزوم عمل نقاط توزيع مياه للمواطنين في منطقة بلوك (50) في حي الأمل وجزء من المخيم, سيما وأن تلك المناطق تفتقر لمصادر المياه ويواجه السكان معاناة كبيرة في الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتهم للمياه.

وبينت لجنة الطوارئ أن المشروع يشمل إجراء تدخلات أخرى في حي السطر شملت تركيب مواسير مياه بأقطار مختلفة ( 280 – 160 – 110) ملم بطول وتركيب قطع المياه اللازمة ( محابس وقطع أخرى) لزوم اصلاح وتشغيل شبكة المياه المدمرة في منطقة خزان السطر.

أخبار ذات صلة

مجزرة الفجر.. تنديد دولي وغضب واسع وتأكيد أممي أن غزة تباد بأسلحة أميركية

مجزرة الفجر.. تنديد دولي وغضب واسع وتأكيد أممي أن غزة تباد بأسلحة أميركية

مفوض عام &quot;أونروا&quot;: المطلوب من جميع الأطراف حماية المدنيين والبنية التحتية بغزة

مفوض عام "أونروا": المطلوب من جميع الأطراف حماية المدنيين والبنية التحتية بغزة

الانتهاء من تنفيذ مشروع الصيانة الطارئة لشبكات المياه المُتضررة في خان يونس

الانتهاء من تنفيذ مشروع الصيانة الطارئة لشبكات المياه المُتضررة في خان يونس

40 شهيدا و140 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية بقطاع غزة

40 شهيدا و140 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية بقطاع غزة

أربعة شهداء في قصف الاحتلال بالنصيرات ودير البلح

أربعة شهداء في قصف الاحتلال بالنصيرات ودير البلح

قطر تطالب بتحقيق دولي عاجل باستهداف الاحتلال للمدارس ومراكز الإيواء بغزة

قطر تطالب بتحقيق دولي عاجل باستهداف الاحتلال للمدارس ومراكز الإيواء بغزة

السعودية تدين مجزرة الاحتلال بمدرسة &quot;التابعين&quot; شرق غزة

السعودية تدين مجزرة الاحتلال بمدرسة "التابعين" شرق غزة

مسؤولة أممية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بأسلحة أميركية وأوروبية

مسؤولة أممية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بأسلحة أميركية وأوروبية

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

مفوض عام &quot;أونروا&quot;: المطلوب من جميع الأطراف حماية المدنيين والبنية التحتية بغزة

مفوض عام "أونروا": المطلوب من جميع الأطراف حماية المدنيين والبنية التحتية بغزة

الانتهاء من تنفيذ مشروع الصيانة الطارئة لشبكات المياه المُتضررة في خان يونس

الانتهاء من تنفيذ مشروع الصيانة الطارئة لشبكات المياه المُتضررة في خان يونس

أربعة شهداء في قصف الاحتلال بالنصيرات ودير البلح

أربعة شهداء في قصف الاحتلال بالنصيرات ودير البلح

قطر تطالب بتحقيق دولي عاجل باستهداف الاحتلال للمدارس ومراكز الإيواء بغزة

قطر تطالب بتحقيق دولي عاجل باستهداف الاحتلال للمدارس ومراكز الإيواء بغزة

الرئاسة الفلسطينية: مجزرة مدرسة &quot;التابعين&quot; جريمة جديدة تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأمريكية

الرئاسة الفلسطينية: مجزرة مدرسة "التابعين" جريمة جديدة تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأمريكية

الخارجية الأردنية: مجزرة مدرسة &quot;التابعين&quot; مؤشر على سعي الاحتلال لإفشال استئناف المفاوضات

الخارجية الأردنية: مجزرة مدرسة "التابعين" مؤشر على سعي الاحتلال لإفشال استئناف المفاوضات

بعثة إيران بالأمم المتحدة: سنوافق على أي إتفاق تهدئة تقبل به حماس

بعثة إيران بالأمم المتحدة: سنوافق على أي إتفاق تهدئة تقبل به حماس

مجزرة جديدة.. 100 شهيد وعشرات المصابين بقصف الاحتلال لمدرسة في غزة

مجزرة جديدة.. 100 شهيد وعشرات المصابين بقصف الاحتلال لمدرسة في غزة

منوعات

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

الظهور الأول للأميرة كيت ميدلتون بعد الإعلان عن إصابتها بمرض السرطان

الظهور الأول للأميرة كيت ميدلتون بعد الإعلان عن إصابتها بمرض السرطان

عربي

مصر تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية لتجويع سكان غزة

مصر تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية لتجويع سكان غزة

الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء ويكلف بديلاً له

الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء ويكلف بديلاً له

جماعة الحوثي تعلن استهداف مدمّرتين أميركيتين وسفينة في البحر الأحمر

جماعة الحوثي تعلن استهداف مدمّرتين أميركيتين وسفينة في البحر الأحمر

السعودية: اغتيال هنية انتهاك صارخ لسيادة إيران وتهديد للسلم والأمن الإقليميين

السعودية: اغتيال هنية انتهاك صارخ لسيادة إيران وتهديد للسلم والأمن الإقليميين