ما هي مطالب إسرائيل التي ستطرحها في جولة المفاوضات المقبلة؟

رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن المطالب التي تنوي إسرائيل طرحها خلال جولة المفاوضات الجديدة التي ستنطلق في العاصمة القطرية الدوحة يوم الخميس المقبل.وأوضحت الهيئة أن إسرائيل تعتزم طرح عدة مطالب خلال المفاوضات المقرر استئنافها الأسبوع المقبل بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة والرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة (حماس).وبحسب الهيئة، تنص مطالب إسرائيل على السيطرة على محور “فيلادلفيا” وضمان عدم بقاء (حماس) في معبر رفح جنوب قطاع غزة، فيما أن كلمة “آلية الإشراف” لم تكن ضمن نص مطالبها، بينما ورد فيها أن منع انتقال المسلحين إلى شمال قطاع غزة سيتم ضمانه بشكل متفق عليه بين الطرفين.إقرأ أيضاً.. مسؤول أمني إسرائيلي: جولة مفاوضات الخميس هي الفرصة الأخيرةكما ستطالب إسرائيل بزيادة عدد الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم، على أن يعود القرار إليها في تحديد وتعريف من منهم ضمن الإفراج الإنساني.وستطالب إسرائيل بترحيل الأسرى الفلسطينيين ممن يقضون أحكاما عالية في السجون الإسرائيلية، والذين ستشملهم الصفقة إلى خارج قطاع غزة.