صحيفة تتحدث عن فرص نجاح جولة مفاوضات الخميس

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن مسؤول مصري مطلع على مسار المفاوضات، أن جولة الخميس المقبل "لا تعني بالضرورة إمكانية التوصل الفوري إلى التهدئة".وأضاف المسؤول بحسب تقرير للصحيفة، صباح اليوم السبت، أن "السعي هو لأن تكون هذه الجولة نقطة إعادة انطلاق للمفاوضات، ومحاولة للبناء على التهديدات والمخاطر المتنامية في المنطقة لانتزاع تنازلات من تل أبيب، وإن كانت التوقعات حالياً تشير إلى أن التنازلات المفترضة لن تكون كبيرة".بدوره، قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير، إن اللقاء الذي دعت إليه الولايات المتحدة يوم الخميس المقبل لاستئناف المفاوضات، ربما يكون الفرصة الأخيرة أمام التوصل لاتفاق.ونقلت قناة "ريشت كان"، عن مسؤول أمني قوله إنه "لقاء الفرصة الأخيرة .. لن تكون هناك صفقة إذا لم يلين نتنياهو والسنوار .. يتم التعامل مع هذه الجولة على أنها الجولة الأخيرة، لأنه ببساطة المختطفين يموتون بالأسر".وأضافت أنه بحلول موعد انعقاد القمة المرتقبة، من المتوقع إجراء حوار مهم مع الوسطاء، وخاصة في محاولة التوصل إلى تفاهمات مع مصر بشأن محور فيلادلفيا ومعبر رفح.بدوره، قال منسّق شؤون الأمن القومي في البيت الأبيض جون كربي، إن "مفاوضات وقف إطلاق النار ستُستأنف يوم الخميس المقبل في الدوحة".وأكد كيربي أن الرئيس بايدن مصمّم على إنجاز الاتفاق الممكن إنجازه على الرغم من تصريحات بعض الأطراف الإسرائيلية.