مسؤول أمني إسرائيلي: جولة مفاوضات الخميس هي الفرصة الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول أمني إسرائيلي كبير، إن اللقاء الذي دعت إليه الولايات المتحدة يوم الخميس المقبل لاستئناف المفاوضات، ربما يكون الفرصة الأخيرة أمام التوصل لاتفاق.يأتي ذلك فيما حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون، مساء أمس الجمعة، من تضاؤل فرص أن يبقى الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة على قيد الحياة.ونقلت قناة "ريشت كان"، عن مسؤول أمني قوله إنه "لقاء الفرصة الأخيرة .. لن تكون هناك صفقة إذا لم يلين نتنياهو والسنوار .. يتم التعامل مع هذه الجولة على أنها الجولة الأخيرة، لأنه ببساطة المختطفين يموتون بالأسر".وأضافت أنه بحلول موعد انعقاد القمة المرتقبة، من المتوقع إجراء حوار مهم مع الوسطاء، وخاصة في محاولة التوصل إلى تفاهمات مع مصر بشأن محور فيلادلفيا ومعبر رفح.من جانب آخر، أكد مصدر للقناة أنه إذا تم جسر الخلافات بين الطرفين، فسيكون من الممكن بدء الاتفاق خلال أيام بعد القمة يوم الخميس المقبل.