قناة: حماس تطالب بالإفراج عن البرغوثي في المرحلة الأولى للصفقة

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة "سكاي نيوز" عربية، أن حركة (حماس) طالبت بإطلاق سراح القيادي في حركة (فتح) مروان البرغوثي، وقادة الفصائل الفلسطينية الأخرى، ضمن المرحلة الأولى لصفقة التبادل المرتقبة.ونقلت القناة عن مصادر، أن مطلب (حماس) لقي قبولا ودعما من الوسطاء والجانب الأميركي الداعي إلى فكرة السلطة المتجددة كون البرغوثي يمثل التيار الوطني ويلقى قبولا شعبيا واسعا في الضفة الغربية وقطاع غزة.وأضافت، أن مطلب (حماس) بإطلاق سراح البرغوثي جاء من قناعة الحركة بعدم قدرتها على العودة للحكم في غزة وتعتبر أنه "الأقرب والأكثر أمنا لها كمظلة للحكم في غزة".