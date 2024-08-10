دولي

تفاصيل رسالة هامة من بلينكن لوزير جيش الاحتلال

تفاصيل رسالة هامة من بلينكن لوزير جيش الاحتلال
بلينكن وغالانت
رام الله - دنيا الوطن
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالاً هاتفيًا مع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، لبحث التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن، حيث أكد الأول للأخير أن "التصعيد ليس من مصلحة أي طرف".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان: "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مع يوآف غالانت، اليوم،  ناقش الوزير ووزير الدفاع الجهود الجارية لتهدئة التوترات في المنطقة، وأكد الوزير التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل وناقش كيف أن التصعيد ليس في مصلحة أي طرف".

وبحسب البيان، أكد بلينكن على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وحل دبلوماسي لتهدئة التوترات مع "حزب الله" اللبناني.

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