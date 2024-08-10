مسؤول أوروبي يؤكد دعم دعوة الوسطاء لبدء مفاوضات وقف إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، دعمه لدعوة الدول الوسيطة؛ الولايات المتحدة ومصر وقطر، لبدء مفاوضات بين إسرائيل وحركة (حماس) من أجل تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقال ميشيل في تغريدة له عبر منصة "إكس"، أمس الجمعة، إن "الكثير من الأشخاص فقدوا أرواحهم في غزة حتى الآن".وأكد أن الدمار في المنطقة يجب أن يتوقف ويجب إطلاق سراح الأسرى، لافتاً إلى أنه يقدم "الدعم الكامل" للولايات المتحدة ومصر وقطر في جهود الوساطة التي تبذلها.